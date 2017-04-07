Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Легковой автомобиль совершил столкновение с троллейбусом маршрута №10 и вылетел на тротуар Невского проспекта в Петербурге. Об этом сообщают очевидцы в городской группе в соцсети.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Невском (скриншот группы «ДТП и ЧП")

По их данным, дорожное происшествие случилось в 17:40.

«На Невском проспекте после ДТП с троллейбусом, автомобиль вылетел на тротуар», — сообщают петербуржцы.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Автомобиль получил серьезные повреждения. На фотографиях с места ЧП видно, что проезжая часть усыпана осколками разбитого стекла.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», единственное на данный момент ДТП на Невском проспекте зафиксировано у дома №58.