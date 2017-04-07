Тула, 7 апреля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в первом региональном проектном форуме партии «Единая Россия» 6 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства. Также в форуме участвовали председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьёв, федеральные парламентарии, представители правительства Тульской области и депутатского корпуса региона, лидеры и активисты общественных организаций.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин выступил на первом региональном проектном форуме партии «Единая Россия»

Губернатор Алексей Дюмин перед началом форума побывал на благотворительной выставке-ярмарке «Спешите делать добрые дела», участниками которой стали коллективы декоративно-прикладного творчества, дети с ограниченными возможностями здоровья. Главе региона представили интерактивную экспозицию партийных проектов, часть из которых реализуется в Тульской области уже несколько лет. В частности, Алексей Дюмин ознакомился с проектом «Здоровое будущее», на площадке которой в день форума проводились медицинские профилактические экспресс-обследования участников мероприятия.

Открывая форум, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьёв поблагодарил главу Тульского региона за внимание к форуму и отметил, что за последние пять лет в Тульской области под эгидой партии совместно с органами законодательной и исполнительной власти области реализовано более 25 проектов. Сейчас некоторые проекты скооперированы, и в этом году будут реализованы 18 проектов.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что сейчас в области реализуются масштабные проекты, нацеленные на улучшение жизни граждан — это и медицинское обслуживание жителей отдалённых населённых пунктов, и благоустройство придомовых территорий, и строительство спортивных объектов на селе, и создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

«Многие проекты можно реализовать только в тесном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти. И мы, как исполнительная власть, это прекрасно понимаем», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В числе таких проектов — «Формирование комфортной городской среды», инициированный «Единой Россией» и поддержанный президентом Владимиром Путиным. Алексей Дюмин лично возглавил межведомственную комиссию проекта, которая будет координировать работу по всем направлениям. Он предполагает благоустройство придомовых и общегородских территорий. Одной из задач проекта является привлечение граждан к формированию облика городов. Объекты будут включаться в мероприятия по предложениям жителей. По предварительной оценке, в его рамках будут благоустроены более 250 дворовых и 30 общественных территорий. На этот год для реализации проекта в федеральном бюджете предусмотрено более 242 млн рублей. Областным и местными бюджетами обеспечено софинансирование проекта, благодаря чему общий объем финансирования составит почти 511 млн рублей. В 2017 году в проекте участвуют города Тула, Алексин, Белёв, Суворов, Ефремов, Новомосковск, Щекино и р. п. Первомайский.

Губернатор, выступая на форуме, призвал партийцев и активистов подключиться к совместной работе.

«Сегодня, как никогда, важно, чтобы мы все действовали сообща: органы власти, общественные организации, политические партии, активные жители. Слишком много сейчас желающих нас разобщить, натравить друг на друга, заставить сводить какие-то счёты, но мы не допустим этого. Поэтому давайте помнить: партии и движения могут быть разными, но цели у всех одни — это мир и согласие, достойная жизнь и уверенность в завтрашнем дне, это то, в чём нуждаются люди, и то, чего они от нас ждут», — сказал Алексей Дюмин.

О взаимодействии органов исполнительной власти, партии «Единая Россия» при реализации приоритетных проектов в Тульской области рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он рассказал о проектах, которые совместно будут реализованы в текущем году. В частности, предполагается обустройство мест массового отдыха населения. В рамках проекта в 2017 году будут завершены работы по ремонту парка в города Богородицка и благоустройству набережной в парке Ефремова. В этом году в семи муниципальных образованиях планируется провести ремонт в шести и обновить материально-техническую базу в 10 сельских муниципальных учреждениях культуры. По поручению губернатора в 2017 году в регионе будет построено восемь и капитально отремонтировано шесть сельских Домов культуры на общую сумму 272 млн рублей.

В 2017 году в 19 образовательных учреждениях в 13 сельских муниципальных образованиях Тульской области будут капитально отремонтированы и оснащены спортивные залы. Планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, для чего по поручению Губернатора в 2017 году в бюджете области предусмотрено 134,5 млн рублей. В шести муниципальных образованиях будут построены 11 ФАПов, из которых девять с жилыми помещениями для медицинских работников.