Москва, 7 апреля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Госдума проведет дополнительное пленарное заседание 20 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом, пленарные заседания пройдут 19 апреля, 20 апреля, и 21 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Дополнительное заседание проводится в связи с отчетом правительства РФ. «Количество вопросов фактически будет в два раза больше, чем обычно — по пять вопросов от фракции и еще по вопросу от независимых депутатов. В этой связи понятно, что длительность проведения отчета правительства будет дольше. Это повлияет на наши темпы работы по рассмотрению текущей повестки законотворчества», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также указал на то, что 21 апреля парламентарии уезжают на региональную неделю, а затем две майские недели являются отпускными.

Отчет представит глава правительства РФ Дмитрий Медведев.