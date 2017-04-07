Тула, 7 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Церемония вручения новой специальной техники пожарным и спасателям состоялась в Туле 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области

В церемонии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, министр в правительстве РФ Михаил Абызов, личный состав Главного управления МЧС по региону.

Владимир Пучков отметил, что МЧС России в 2017 году продолжает реализовывать программы повышения эффективности деятельности органов управления и реагирующих подразделений. В частности, наращивается потенциал системы антикризисного управления, развивается система космического мониторинга, прогнозирования различных опасностей и угроз, выстраивается современный формат работы систем наблюдения и лабораторного контроля на местах, повышается эффективность системы реагирования. Он подчеркнул, что внедряется новая система экстренных оперативных вызовов по телефону 112, комплексная система безопасности жизнедеятельности населения в субъектах Российской Федерации, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Первостепенное внимание уделяется индивидуальной, профессиональной подготовке личного состава: пожарных, спасателей, военнослужащих воинских спасательных формирований, авиаторов, пиротехников, водолазов и других специалистов системы МЧС России.

Пожарно-спасательная служба Тульской области, отметил Владимир Пучков, является одним из ведущих подразделений МЧС России.

«Сегодня мы вручаем отечественную технику и оснащение, которые будут служить на благо жителей Тульской области», — отметил министр.

Губернатор Алексей Дюмин выразил уверенность в том, что новая, современная техник повысит эффективность работы личного состава Главного управления МЧС России по Тульской области.

«Вы боретесь с природными катаклизмами, техногенными авариями и катастрофами. Цель у вас одна — защитить жизнь и здоровье каждого человека от любых чрезвычайных ситуаций. Пусть новая техника и оборудование расширят ваши возможности в работе по спасению людей», — подчеркнул Алексей Дюмин.

После церемонии вручения Владимир Пучков, Михаил Абызов и Алексей Дюмин осмотрели пожарно-спасательную технику и пообщались с личным составом Главного управления МЧС России по Тульской области.