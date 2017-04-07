Тбилиси, 7 апреля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Оппозиционное нынешним властям Грузии «Единое национальное движение» в целом поддерживает пафос и содержание ежегодного отчета президента и в то же время считает его недостаточно критичным в отношении правительства. Об этом депутаты от ЕНД заявили в ходе дебатов после слушания отчета президента в парламенте 7 апреля.

Jaqeli Георгий Маргвелашвили

По оценке Романа Гоциридзе, те оценки, которыми представители парламентского большинства осыпали выступление президента Георгия Маргвелашвили, фактически являются конституционным переворотом.

«То, что мы сегодня наблюдаем в этом зале, фактически означает, что в Грузии происходит конституционный переворот. Вам (большинству) не понравилось, что президент применил право вето. Оказывается, что натворил президент, применив вето аж шесть раз. И вы назвали это антигосударственным деянием», — обратился Гоциридзе к большинству.

По его мнению, нынешняя власть занимается перекраиванием Конституции с целью приспособления ее к собственным политическим интересам. Нынешнее правительство, по словам депутата, узурпировало все ветви власти и сейчас ведет борьбу с институтом президента.

Еще один депутат от ЕНД Саломе Самадашвили отметила, что президент в своем выступлении недостаточно говорил о многих насущных проблемах.

«Мы ясно видим, что грузинское государство и молодая демократия стоят перед угрозой — быть или не быть. Думаю, президент должен был больше говорить об этой проблеме», — пояснила она.

По оценке остальных депутатов от ЕНД, президент в своей критике нынешнего правительства был недостаточно строгим и ничего не говорил о неформальном правлении экс-премьера Бидзины Иванишвили.

Напомним, 7 апреля президент Грузии выступил с ежегодным отчетом перед парламентом страны.