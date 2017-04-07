Севастополь, 7 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. 9 мая военные парады пройдут в городах-героях Керчи и Севастополе, а также в Симферополе, где мероприятие состоится впервые. Об этом 7 апреля сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, передает «Крыминформ».

Владислав Осипов ИА REGNUM Парад Победы в Симферополе. 9 мая 2016 года

Парад войск Севастопольского гарнизона состоится в центре города на площади Нахимова и прилежащей к ней улице Ленина. В Керчи и Симферополе парадные расчеты и техника пройдут, соответственно, по улице и проспекту имени Кирова.

Всего в парадах в Крыму примут участие около 3 тысяч человек, в том числе ветераны, военнослужащие, нахимовцы, юнармейцы. В парадах будут задействованы всего около 80 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Репетиции парадов на улицах крымских городов можно будет увидеть после 25 апреля.

Напомним, что в Севастополе парады военнослужащих Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины проходили ежегодно с 2000 года. С 2014 года вместе с торжественным сухопутным маршем организуются морской и авиационный парады. В Керчи военные парады в честь Дня Победы начали проводить с 2014 года.