Нью-Дели, 7 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнений в северной индийской провинции Джамму и Кашмир, сообщает 7 апреля Reuters.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Проливные дожди и снегопады вызвали сход лавин и превратили горные реки в бушующие потоки. В настоящий момент два человека числятся пропавшими без вести.

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Спасательные службы задействовали вертолеты для эвакуации людей из районов, изолированных наводнением.

Спасатели эвакуировали 17 человек, проживающих в районе города Пунч, заявил представитель полиции Раджив Пандей.

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Напомним, в 2014 году в городе Сринагар, летней столице штата Джамму и Кашмир, вышла из берегов река Джелум. В результате наводнения погибли 200 человек.