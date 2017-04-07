Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В России следует запретить регистрацию «посторонних» мусульманских организаций, не имеющих отношения к официальному муфтияту. Об этом заявил муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев, передает корреспондент ИА REGNUM .

Dum-spb.ru Равиль Панчеев

Муфтий сообщил, что и в Петербурге, и в других регионах продолжают открываться параллельные мусульманские религиозные организации, деятельность которых малопонятна. «Для чего? Не бывает же двух митрополитов или двух губернаторов. А почему в исламе такое происходит, почему регистрируются подобные организации?» — недоумевает Панчеев.

По его мнению, подобные организации «растягивают» потоки прихожан между собой, причем многие из их руководителей получили образование за рубежом, например, в Саудовской Аравии, и идеологически почти не совместимы с Россией.

«Может быть, нужно принимать законы, которые лишили бы регистрации непонятные религиозные организации. Чтобы на территорию РФ не попадали люди, которые убежали из других государств», — сказал муфтий.

На фоне теракта в петербургском метро Равиль Панчеев напомнил, что у терроризма нет ни конфессиональной принадлежности, ни национальности, так как террористам всё равно, кого убивать, и жители Ближнего Востока — Сирии, Ирака, Ливии — ощущают это на себе в полной мере. Те же, кто убивает людей под прикрытием ислама, истинными мусульманами не являются, так как любая жизнь для мусульманина священна, напоминает муфтий Петербурга.

«Произошло в Петербурге страшное событие. Цель террористов понятна — разжечь межнациональный и межконфессиональный конфликт. Но они не понимают менталитет россиян, своеобразный менталитет петербуржцев. У нас в крови передается из поколения в поколения образ единства народа. Наши бабушки и дедушки пережили блокаду, мы победили фашизм, пережили тяжелейшие времена 90-х годов. Мы прекрасно помним события в Беслане, помним «Норд-Ост», помним события, которые происходили в московском метро. Нас не могут запугать подобными действиями», — заявил Равиль Панчеев.

Он считает, что зарубежным политикам «мешает сильная Россия, поднимающая голову», где каждый «доверяет национальному лидеру».

«Нас не запугать такими злодеяниями. Когда 3 апреля все кинулись помогать друг другу, никто о конфессии или национальности другого не спрашивал. Попытки этих гнусных провокаторов на нашей земле не пройдут», — подчеркнул муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.