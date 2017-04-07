Чебоксары, 7 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отчитался перед депутатами Госсовета республики за годовую работу правительства. Нерядовое, в общем-то, событие обрело будничный характер: за более чем 50-минутное выступление первого лица республики не было ни аплодисментов, ни одобрительных возгласов, а кое-кого и вовсе пришлось в буквальном смысле будить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом сессии

О чем говорил Михаил Игнатьев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в самом начале своего выступления заявил, что правительство региона обеспечило «безусловное выполнение комплекса мер социально-экономического развития региона и достойно» справилось с поставленными задачами. Весь отчёт был построен на доказательствах «преобладания положительных тенденций в экономике и социальной сфере», с использованием таких формулировок, как «динамичное развитие», «динамичный рост», «успешно решена», «успешно развиваются», «успешно реализуется», «позитивные тренды».

Игнатьев в целом приводил показатели, на которых строились его прежние отчёты, меняя в них цифры и сравнивая достижения то с итогами 2015 года, то 2012-го, то 2011 года. Было отмечено, что продолжительность жизни населения возросла до 72 лет (что на 3,5 года больше, чем в 2010 году), качественно идёт работа по управлению общественными финансами, ликвидирована очередность в детсадах для детей старше трёх, рост средней зарплаты составил 6,9%. Было заявлено, что создано 7200 рабочих мест — правда, о средней зарплате на вновь созданных местах говорить почему-то не принято.

Также было отмечено, что Чувашия — лучшая в стране по показателю средней продолжительности регистрируемой безработицы (3,7 месяца), в десятке лидеров — по уровню трудоустройства, национального рейтинга инвестиционного климата, рейтинга безопасности дорог и экологического рейтинга. Первая в ПФО по объёму производства молока на 100 га земли, по регистрации невостребованных земельных долей, по темпам промышленного производства. В «числе передовых регионов России» по темпам доли населения, систематически занимающегося физической культурой: за три года рост составил 8,8% и достиг 40,7%.

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Слово «спад» было произнесено только раз, когда Михаил Игнатьев говорил о строительстве — отрасли, которая ранее занимала чуть ли не первые строчки всех отчётов и высоких достижений. Напомним, в 2016 году объёмы жилищного строительства упали в Чувашии на 24,4%. Глава региона также сообщил, что освоено 3,5 млрд рублей средств Дорожного фонда республики — без напоминания о том, что неосвоенными остались 1,4 млрд рублей. Особо было отмечено, что власть ведёт «бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями», приписав чуть ли не все заслуги органам исполнительной власти.

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О проблемах говорилось односложно и вскользь, без анализа причин, с туманными формулировками — «имеются недоработки по отдельным вопросам», «для их решения при необходимости будем совершенствовать нормативно-правовую базу, корректируем параметры бюджета».

Вопросы от «Единой России»

Единороссы попросили увеличить средства на проекты жителей по благоустройству, поставили вопрос о возврате пособий при рождении третьего ребёнка и поинтересовались, что будет после завершения в 2017 году программы переселения из «аварийки». Михаил Игнатьев констатировал, что пока «местные инициативы» по обустройству территорий идут только от сельских жителей, которые уже предложили 108 проектов на 99 млн рублей — в это время зашушукались первые ряды, где сидели руководители городов. Из бюджета на эти цели выделяется более 70 млн рублей, но средства могут быть увеличены, пообещал руководитель республики.

Говоря о детских пособиях для малоимущих семей при рождении третьего ребёнка, глава республики подтвердил, что «письмо (из правительства РФ) мы получили, расходы должны взять на себя, но, с другой стороны, Минфин держит нас в ежовых рукавицах». Отвечая на вопрос о переселении, Михаил Игнатьев сообщил, что после 2017 года при предоставлении нового жилья «будем учитывать социальный статус людей», «будем копаться»: если человек не живёт в данном доме, то вряд ли он сможет рассчитывать на новую квартиру за счёт бюджета.

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Что волнует оппозицию

Первый вопрос от фракции либерал-демократов касался нелегальных перевозчиков, на что Михаил Игнатьев заявил, что «перевозка пассажиров сегодня, так скажем, это полутеневой рынок, полукриминальный рынок», и «здесь должны навести порядок, после этого увидим картину, дальше будем принимать эффективные управленческие решения». Позже этот вопрос обрёл конкретные формулировки: оппозиция подняла проблему «Чувашавтотранса».

«Не надо эту тему политизировать», — начал раздражаться Михаил Игнатьев, отметив, что в настоящее время долги по зарплате на предприятии составляют 61 млн рублей, и «нигде не говорил, что выделим из бюджета коммерческой организации, и они зарплату погасят». По словам главы республики, «сегодня идет оптимизация», так как «300−400−500 человек почти там выходили на работу, ничего не делали, в карты, домино играли».

Спросили о протестах дальнобойщиков, недовольных «Платоном», и резонансном митинге в Чебоксарах 26 марта. «Сегодня есть протестанты, игроки, которые играют на этом рынке», — высказал мнение Михаил Игнатьев, заверив, что сам «нормально» относится к митингам, но «всё должно быть по закону», «с соблюдением элементарных правил этики и морали». И в этих играх нельзя использовать детей. «Мы с вами не имеем права допустить вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность отдельных политических деятелей», — почеркнул Михаил Игнатьев — в зале закивали.

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Коммунисты раскритиковали власть за погоню за рейтинги, которые «на деле не ведут к росту реальных инвестиций». «Громкие слова расходятся с реальным положением дел», — высказал мнение Григорий Данилов. «В докладе же всё сказал, ничего не было приукрашено… Прошу зайти в интернет и всё прочитать», — всё более раздражался глава Чувашии, затем и вовсе отправив депутата, словно школьника, штудировать многостраничный отчёт.

Коллега по фракции Александр Андреев едва не устроил дискуссию по поводу цен за мусор, раскритиковав власть за то, что она «основное бремя по выплате инвестиций переложила на население». «По тем квитанциям, которые жители многоквартирных домов получают, удельный вес расходов семьи, семейного бюджета на вывоз ТБО составляет на уровне 1,5%», — сказал Игнатьев, заявив, что «граждане чуть-чуть, конечно, больше заплатили — рост 30%, в 1,5 раза», «в пределах 100 рублей»: «Не такие большие цифры, чтобы строить на этом трагедию».

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Спикер Валерий Филимонов пресёк попытки донести до Михаила Игнатьева, что и эти суммы в кризис имеют значение, а рост в 1,5 раза никак «чуть-чуть больше» не назовёшь. Тем более что и в самом отчёте прозвучало, что каждый четвёртый житель республики получает льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг: средний размер субсидии на семью по итогам 2016 года составил 974 рубля, что больше, чем в 2015 году, на 112,8 рубля. То есть каждый четвёртый не в состоянии самостоятельно нести бремя растущих расходов на ЖКУ.

— Ответ так и не услышал, — не скрывал своего разочарования Александр Андреев.

— Слушать слушаете, но не слышите, — не скрывал своего раздражения Михаил Игнатьев.

Новочебоксарск: проблема на ровном месте

Справороссов беспокоил Новочебоксарск. Михаила Игнатьева спросили о «претензиях к церкви» о признании незаконной благотворительной помощи, оказанной Чебоксарско-Чувашской митрополии в 2015 году — накануне визита в Чувашию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Чуть-чуть в теме. Если оказана помощь на благие цели, то не надо через суды создавать проблему на ровном месте. Если на самом деле оказали благотворительную помощь и взыскивают с Русской православной церкви, в данном случае с епархии, со своей зарплаты как верующий человек частично готов возместить той организации, которая оказала помощь. Потому что духовно-нравственные ценности превыше всего, они превыше, чем какие-то рубли. Обратился к министрам своим, муниципальным служащим, чтобы закрыли сумму в 400 тыс. рублей», — сказал Михаил Игнатьев. И тут оппозиция поддержала главу Чувашии, выразив готовность «скинуться рублем, если надо».

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«В депрессивном состоянии?»

В дискуссиях оппозиция была жёстче. «В связи с тревожными событиями, которые происходят в последнее время, хотелось бы сказать так: снаряды ложатся всё ближе», — начал лидер фракции справороссов Игорь Моляков, обложившись у трибуны бумагами. Главный оппозиционер республики начал перечислять то, о чём не сказал Михаил Игнатьев.

В частности, что Чувашия по итогам 2016 года — «на последнем месте в Поволжье по уровню средней зарплаты», что число умерших превысило число родившихся на 24,2%, что «в очереди на жильё стоит 16,5% населения республики», что по индексу физического объёма привлечения инвестиций Чувашия «просела в 2016 году на 17,2%», а «по реальному объёму инвестиций в основной капитал на душу населения мы занимаем 70−71-е место в России».

«Методология доклада из года в год остается прежней. Из года в год говорится — вот здесь рост, здесь рост. Это рост, который показан по сравнению с тем обвалом, с той ямой, в которую буржуазная Россия обвалилась в 2011 году», — высказал мнение парламентарий. И заключил: «Всё это свидетельствует о низкой эффективности работы правительства Чувашской Республики. Михаил Васильевич, извините, и низкой эффективности вашей».

Его поддержал Александр Андреев: «Нельзя назвать состояние дел и вообще республику регионом комфортного проживания. Скорее всего, наш регион находится в депрессивном состоянии… Чем можем похвастаться, так это борьбой с коррупцией».

«Одна партия говорит о бесконечных заслугах, все остальные говорят о бесконечных проблемах», — был краток либерал-демократ Константин Степанов.

В повторном выходе к трибуне Михаил Игнатьев был более откровенен. «Высказывая на популизме и делая разные комментарии, сами снижаете инвестиционный климат Чувашской Республики, деловой климат», — обвинил он оппозицию.

«Если вы считаете, что у нас депрессивный регион, вы баллотировались, стали депутатом, вы как депутат должны нести ответственность перед своими избирателями, перед своей любимой республикой. Если вы говорите депрессивный регион, то подумайте, комплексно оцените, зачем вы здесь живёте вообще? Понимаете?» — многозначительно рекомендовал Михаил Игнатьев.

В зале прошелестело, что этот вопрос можно экстраполировать на всех, кто критикует власть и не по нраву руководству Чувашии.

После обсуждения отчёта приглашённые поспешили по своим делам, создавая заторы в коридорах. Некоторые по ходу пути полушёпотом дискутировали на темы экономики и развития сельского хозяйства в Чувашии.