Ереван, 7 апреля, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Кандидатом на пост мэра Еревана от правящей Республиканской партии Армении (РПА) на предстоящих 14 мая муниципальных выборах будет действующий градоначальник Тарон Маркарян. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь Эдуард Шармазанов, после заседания исполнительного органа РПА.

Photolure Здание мэрии Еревана

По его словам, исполнительный орган по предложению председателя партии, президента страны Сержа Саргсяна единогласно принял подобное решение. Вторым в списке кандидатов правящей партии будет шахматист, международный гроссмейстер Смбат Лпутян, третьим — гендиректор компании «Синопсис» Овик Мусаелян.

Выборы мэра Еревана — вторые по значимости после парламентских выборы в Армении, проходят по пропорциональной системе. В них, как и в парламентских, могут принимать участие только партии и блоки. Избиратели голосуют за одну из политических сил, после чего образуется Совет старейшин Еревана, который и выбирает градоначальника.

«Мы считаем, что за эти годы под руководством мэра Тарона Маркаряна в Ереване были осуществлены очень серьезные реформы, и партия надеется, что в случае успеха Совет старейшин Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном продолжит реформы, начатые несколько лет назад», — заявил Эдуард Шармазанов.

На данный момент помимо РПА об участии в выборах заявил блок «Елк» («Выход»). В кандидаты на должность мэра Еревана политическая сила выдвинет одного из лидеров блока и партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна.

На недавних парламентских выборах блок набрал около 8% голосов и будет иметь в парламенте 9 мандатов. Сам Пашинян, который баллотировался по территориальным спискам в Ереване, набрал около 11 тысяч голосов. Благодаря этому «Елк» заручился поддержкой около 14% ереванцев.

Блок «Царукян», который будет иметь в будущем парламенте вторую по величине фракцию, пока не определился с участием в выборах. Но сегодня, 7 апреля, в армянской прессе появились слухи о том, что лидер блока и партии Процветающая Армения Гагик Царукян принял решение не участвовать в выборах.

Из других политических сил в выборах может принять участие коалиционный партнёр РПА партия Дашнакцутюн и несколько более мелких партий.

В любом случае, если блок «Царукян» откажется от участия в выборах, основная борьба за пост мэра Еревана развернётся между Тароном Маргаряном и Николом Пашиняном. И в этом случае шансы Пашиняна резко возрастут, так как за Царукяна обычно голосует оппозиционный электорат.

Принимая во внимание ту тенденцию, что чем хуже показатели РПА в социально-экономической сфере, тем больше голосов она получает (парламентские выборы тому яркое подтверждение), то можно с уверенностью прогнозировать уверенную победу Тарона Маргаряна, так как за четыре прошедших года его правления, в столице практически ничего в лучшую сторону не изменилось.

Выборы мэра Еревана намечены на 14 мая. Последний срок подачи документов в ЦИК — 9 апреля. Пока ни одна партия или блок документы в Центризбирком не подавали.