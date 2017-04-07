Махачкала, 7 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум.



Андрей Курнаков. Портрет заслуженного врача РСФСР Р.Я.Шиперовой (фрагмент). 1973

Уголовное дело возбуждено в отношении двух врачей Карабудахкентской районной больницы за неоказание помощи больному, в результате чего он скончался. Об инциденте стало известно после обращения в прокуратуру супруги умершего, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Следователи установили, что врачи скорой помощи прибыли к больному сразу после сообщения о приступе. Они измерили ему давление, сняли кардиограмму и сделали три укола. Направить больного в больницу не удалось, поскольку в отделении реанимации заявили об отсутствии свободных мест. Когда состояние мужчины ухудшилось, родственники сами доставили его в больницу. Медработники отказались его принять. В итоге мужчина скончался в коридоре.

Уголовное дело возбуждено в отношении врача скорой помощи и врача-реаниматолога. Их действия квалифицированы по статье УК РФ «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в перинатальном центре в Хасавюрте скончалась 34-летняя роженица Залина Далиева, родившая двойню. Из-за преждевременных родов ей провели кесарево сечение, а после другую операцию, чтобы остановить кровотечение. В ходе нее женщина скончалась.

Причиной смерти медики назвали нарушение свертываемости крови. По факту гибели пациентки было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина погибла из-за ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

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