Москва, 7 апреля, 2017, 17:23 — ИА Регнум.



Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

Дальняя авиация ВКС России провела командно-штабное учение под руководством командующего генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации пресс-службы, более 20 самолетов Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-134УБЛ и Ил-78 взлетели с 10 авиабаз, расположенных в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Учебные цели, находившиеся на трех полигонах, были успешно поражены экипажами боевых самолетов.

Экипажи отработали пуски крылатых ракет, дозаправку в воздухе, а также перебазирование на оперативные аэродромы.

Более подробная оценка результатов учений будет дана после завершения работы комиссии командования дальней авиации и анализа средств объективного контроля.