Радио REGNUM: второй выпуск за 7 апреля
Москва, 7 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- США нанесли ракетные удары по авиабазе в сирийской провинции;
- В ДНР сообщили, кто заказал убийства Моторолы и Гиви;
- В Одессе демонтировали памятную доску советскому герою Котовскому;
- Итуруп в ледовой блокаде: яиц нет, а на овощи и фрукты астрономические цены;
- Спасти Байкал: экологи из 30 стран мира выступили против ГЭС на Селенге.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/271