Донецк, 7 апреля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. ДНР сможет не только обеспечить себя овощами и фруктами собственного производства, но также и экспортировать часть сельскохозяйственной продукции за рубеж. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 7 апреля во время посещения тепличного хозяйства в г. Зугрэс заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Серебрякова Зинаида. Натюрморт с овощами. 1936

«Я посещаю эти теплицы уже не первый раз… Сегодня мы увидели первый урожай. В программе планируется освоить около 250 га закрытого грунта и 26 тысяч га открытого грунта. Это позволит полностью обеспечить нашу республику овощами собственного производства и реализовать их на экспорт. Полгода назад было объявлено о запуске этой программы. Сейчас мы уже видим результат», — сказал Захарченко.

В свою очередь, и. о. главного инженера ГП «Теплицы Донбасса» Зугрэса Кирилл Топорков отметил, что площадь тепличного хозяйства на данный момент составляет 5 га и рассчитана на выращивание томатов.

«Планируется собрать около тысячи тонн урожая. На данный момент на предприятии работает около 80 человек. Выращиваются томаты в кокосовом спекторате, в закрытом грунте. На каждое растение подается капельница с органическими веществами. Размер томата выращивается под потребности покупателей, каждый томат примерно составляет 110 граммов. Первый урожай планируется поставить в продажу через неделю», — рассказал Топорков.