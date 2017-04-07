Москва, 7 апреля, 2017, 17:02 — ИА Регнум.



DVIDSHUB Пуск крылатой ракеты

Министерство обороны России опубликовало видеозапись результатов ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат.

Российские средства объективного контроля зафиксировали попадания 23 крылатых ракет «Томагавк». Уничтожены шесть сирийских истребителей МиГ-23 в ангарах, радиолокационная станция, столовая, учебный корпус, материально-технический склад.

Взлетно-посадочная полоса авиабазы не повреждена.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМС США нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе «Аш-Шайрат» ВВС Сирии в провинции Хомс. По предварительной информации, погибли шестеро сирийских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии в отношении суверенного сирийского государства.