Последствия ракетного удара США по базе ВВС Сирии. Видео
Москва, 7 апреля, 2017, 17:02 — ИА Регнум.
Министерство обороны России опубликовало видеозапись результатов ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат.
Российские средства объективного контроля зафиксировали попадания 23 крылатых ракет «Томагавк». Уничтожены шесть сирийских истребителей МиГ-23 в ангарах, радиолокационная станция, столовая, учебный корпус, материально-технический склад.
Взлетно-посадочная полоса авиабазы не повреждена.
Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМС США нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе «Аш-Шайрат» ВВС Сирии в провинции Хомс. По предварительной информации, погибли шестеро сирийских военнослужащих.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии в отношении суверенного сирийского государства.