Калининград, 7 апреля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Активизировавшаяся в Калининградской области борьба с нелегальными янтарокопателями может перечеркнуть развитие фермерского хозяйства, которое является одним из источником импортозамещения, что особенно важно для Калининградской области, окружённой странами ЕС.

39.mvd.ru Изъятый янтарь у калининградских чёрных копателей

Накануне пресс-служба Калининградского облсуда сообщила о том, что суд города Балтийска расторг договор аренды земельного участка, на котором выращивал овощи и злаки местный фермер Ислам Ширинов. Причиной послужила информация от правоохранительных органов о том, что на участке ведётся незаконная добыча янтаря.

Ислам Ширинов — достаточно известный фермер в Калининградской области. В 2012 году он получил грант правительства Калининградской области на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, распахав заброшенный участок площадью 18 гектаров (более двадцати лет эту землю, заросшую ядовитым борщевиком, никто не возделывал). Всю продукцию — картофель, помидоры, а также зерно на муку — аграрий продаёт местным предприятиям в Балтийском городском округе. Также Ширинов является стабильным поставщиком овощной продукции в Калининградский зоопарк.

Однако в суде администрация пос. Дивное заявила, что сельхозработы на участке не ведутся, а вместо этого фермер нелегально добывает янтарь, раскапывая в земле гигантские воронки. В свою очередь, фермер заявлял, что на его участок самостоятельно приезжают черные копатели, и он сам звонил в полицию, чтобы помочь выпроводить незваных гостей с территории хозяйства, однако стражи порядка игнорировали сигналы.

В декабре 2016 года суд Балтийска предварительно установил, что доказательства нарушения договора в части нецелевого использования и снятия плодородного слоя почвы отсутствуют. Однако несколько дней назад суд поменял свое решение и расторг договор аренды.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ислам Ширинов высказал опасение, что землю, уже обработанную к весеннему севу, сейчас отберут, а нелегальная добыча янтаря продолжится.

«В данный момент все поля — от и до — подготовлены под посадку, но я не знаю, как быть, — сказал фермер. — Чёрные копатели только и ждут, когда я съеду с этого участка».

Ширинов намерен обратиться к врио губернатора Антону Алиханову и в калининградское отделение Общероссийского народного фронта с просьбой посетить его участок, чтобы убедиться — по назначению или не по назначению обрабатывается земля.

«Несколько лет назад сюда приезжали из областного правительства, так они всё удивлялись, как, мол, вы на таких землях ещё умудряетесь выращивать овощи, — продолжил фермер. — Когда были Россия ввела контрсанкции, то появилась надежда развить и расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство. Но в итоге всё отбирают».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2016 году было задержано 2473 чёрных янтарокопателя, у которых изъяли 278 единиц техники и всего 27 кг незаконно добытого камня. Вместе с тем, только в 2016 году российские таможенники пресекли попытки незаконного вывоза из Калининградской области свыше 2,4 тонны янтаря на сумму 61,8 млн рублей.

По словам главы регионального УМВД Игоря Илларионова, ныне существующий штраф в размере от трёх до пяти тысяч не останавливает нелегальных добытчиков. Минувшим летом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, находясь в Калининграде, заявил, что янтарную отрасль в Калининградской области контролируют криминальные структуры.