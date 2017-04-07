Тбилиси, 7 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Считать выразителями общественного мнения только ту группу людей, с которой встречается президент Грузии, неправильно, заявила председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Эка Беселия, комментируя журналистам отчет президента Георгия Маргвелашвили и высказанные президентом замечания в адрес правительства и парламентского большинства.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По оценке Беселия, акценты в отчете президента были сделаны неправильно, и очень много вопросов осталось вне его внимания. Она напомнила, что по всем международным рейтингам Грузия почти во всех сферах занимает лидирующие позиции в регионе, и на фоне таких авторитетных оценок президент говорит о недостатках и кризисе в судебной системе, проблемах в СМИ, образовании, экономике и других сферах.

«Меня очень удивило то, что он (президент) назвал нас закрытым большинством, которое не откликается на его призывы к диалогу. Это не так. Мы открыты для всех и ведем диалог со всеми», — заверила Беселия.

По ее мнению, президент выступил в парламенте как сторона. Беселия пояснила, что за ними (большинством) стоит одна сторона — народ, а напротив — оппозиция, и президент в данном случае выступил как сторона, так как провел свой отчет не в форме диалога, а в форме обвинений.

«Мы уважаем институты, поэтому сегодня здесь, на слушании отчета президента присутствовали премьер-министр и правительство. Но мы требуем уважения к институтам и со стороны президента. Он не должен вмешиваться в деятельность парламента и диктовать нам по шпаргалке, что нам нужно делать», — отметила депутат.

7 апреля президент Грузии выступил с ежегодным отчетом перед парламентом страны.