Лос-Анджелес, США, 10 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. 1948 год в голливудском кино отличился противостоянием консерваторов и либералов. При наличии талантливых и ярких игроков с каждой стороны особенно выделились две пары режиссер-актер: Джон Форд и Джон Уэйн, Джон Хьюстон и Хэмфри Богарт. А из снятых фильмов, принесших в этом противостоянии победу либералам, обозреватель ИА REGNUM Валерий Рокотов особо выделяет два.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сокровища Сьерра-Мадре» Хьюстона рассказали зрителю историю о старателе, которого золото меняет до неузнаваемости, делает психопатом и лишает всякого человеческого начала. Персонаж, всего за несколько месяцев превращающийся из нищего в удачливого искателя и начинающий вместо сочувствия вызывать презрение. На контрасте сработала история старика-искателя, которого за сделанное им благодеяние индейцы приглашают войти в их племя в почетном статусе. Один персонаж обретает золото и теряет душу, второй — теряет золото и обретает счастье.

Этот фильм критики назвали одним из лучших в истории Голливуда, а Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности нашла в нем марксизм, в частности, цитаты из «Капитала» в монологе о проклятии золота. Развенчание обуревающей людей алчности категорически не устроило Комиссию, как и тот равнодушный к деньгам и справедливый социум, в котором оказался счастлив старик.

Еще один фильм Хьюстона и Богарта, «Ки-Ларго», получился совершенно другим по стилистике, но призывающим к борьбе за лучшие качества в человеке, за преодоление циничных деклараций отчаяния и нигилизма.

Хьюстон был признан лучшим режиссером и сценаристом 1948 года, два его фильма получили четыре «Оскара», и все же для киноискусства еще ничего не было решено.

Подробности в материале: Проклятие золота. Никто не хотел умирать

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