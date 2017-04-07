Вильнюс, 7 апреля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Старосты литовских парламентских фракций, спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, премьер Литвы Саулюс Сквернялис и члены Сейма из разных фракций сегодня, 7 апреля, представили поправки к закону о гражданстве Литовской Республики, в которых предлагается расширить круг лиц, которые имеют право на двойное гражданство. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии литовского парламента.

Pixabay.com Литовский флаг

В проекте, который подписали более 100 парламентариев, говорится, что литовское гражданство могут сохранить или вернуть граждане страны, которые после 11 марта 1990 года уехали из Литвы и приобрели гражданство страны-члена ЕС или НАТО.

«Литва сталкивается с драматичными масштабами эмиграции. Учитывая потребности лиц, проживающих за границей, мы обязаны как можно скорее решить вопрос двойного гражданства. Мы считаем, что неправильно то, что лица, уехавшие из Литвы после объявления независимости, приобретя гражданство страны ЕС или НАТО, лишаются литовского гражданства. Нынешний порядок приводит к тому, что многие эмигранты отказываются от литовского гражданства и таким образом разрывают последние связи с родной страной. Так мы окончательно теряем этих людей», — говорит один из инициаторов поправок, староста парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пояснительном документе говорится, что эта инициатива призывает Конституционный суд пересмотреть сформированную правовую доктрину по вопросу двойного гражданства.

«Конституционный суд выяснил, что узаконивание двойного гражданства, которое позволяет сохранить гражданство лицам, уехавшим из Литвы после 11 марта 1990 года, противоречит Конституции, потому что это якобы отрицает утвержденную в ней установку, что двойное гражданство возможно лишь в исключительных случаях. Но в том же самом постановлении Конституционного суда говорится, что на двойное гражданство могут претендовать лица, уехавшие из Литвы до 1990 года, и их наследники, хотя, согласно статистике, на сегодняшний день число таких лиц, у которых есть двойное гражданство — и Литвы, и другой страны, составляет 22 913», — говорит Ландсбергис.

По мнению инициаторов проекта, такое большое число лиц с двойным гражданством нельзя трактовать как отдельные и исключительные случаи.

«Именно поэтому мы призываем Конституционный суд пересмотреть сформированную правовую доктрину и преградить путь арифметической дискриминации, которую мы сегодня видим — когда одной группе людей, которые уехали из Литвы до 11 марта 1990 года, предоставляется право на двойное гражданство, а другой группе людей, которые уехали из страны после объявления независимости, такое право не предоставляется, так как якобы таких людей потенциально может быть больше. Это неправильно, это нарушает принцип равенства граждан и принципы справедливости», — говорит Ландсбергис.

Кроме того, предлагается создать возможность вернуть гражданство Литвы тем лицам, которые согласно ныне действующему регламентированию должны были отказаться от гражданства Литвы ради гражданства другой страны ЕС или стран НАТО.