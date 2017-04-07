Кишинёв, 7 апреля, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин утверждает, что антикоммунистические протесты в Молдавии в апреле 2009 года, майдан в Киеве и протесты против победы Дональда Трампа на выборах президента США были организованы одним человеком. Как заявил Воронин в эфире кишиневского телеканала TVC 21, речь идет о латвийском журналисте и политическом консультанте Алексе Григорьевсе.

М.Бойчук Майдан

Говоря о событиях апреля 2009 года в Кишиневе, после которых Воронин и возглавляемая им Партия коммунистов потеряла власть, экс-президент сказал, что «Молдавия была первым экспериментом». «Григорьевс намеревался организовать майдан в Кишиневе, а затем и во всех странах СНГ. В Кишиневе ему это не удалось, потому что мы не применили оружие и не допустили кровопролития», — заявил Воронин.

Он сообщил, что 7 апреля 2009 года отдал приказ министру внутренних дел Георгию Папуку изъять у полицейских табельное оружие. «Я опасался, что кого-нибудь из них собьют с ног, отберут его табельное оружие, выстрелят в толпу, а потом заявят, что полиция стреляла по приказу Воронина», — рассказал бывший глава государства. Он также добавил, что не жалеет ни об одном из решений, принятых в ходе тех событий.

В свою очередь, нынешний президент Молдавии Игорь Додон сказал, что день 7 апреля 2009 года стал «днем национальной трагедии молдавского народа». «В Кишинёве прошли протесты, которые были организованы и возглавлены в том числе некоторыми из ныне действующих политиков. Протесты переросли в насильственные действия по захвату правительственных зданий, осквернению государственных символов РМ, уничтожению оригинала Декларации о независимости страны», — отметил Додон.

Восемь лет власти политиков, пришедших на смену коммунистам в результате тех событий, по его словам, обернулись катастрофой для Молдавии. «Из финансово-банковской системы украдены миллиарды, разворованы гранты и кредиты, разрушены отношения со стратегическим партнером — Россией, без всенародного обсуждения подписан договор об ассоциации с ЕС, миллион граждан оказались у черты бедности, сотни тысяч людей, включая молодых участников апрельских событий, вынуждены были покинуть страну», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что молдавское общество ещё даст «полную правовую и историческую оценку событий апреля 2009 года» и призвал «сделать всё, чтобы те события больше никогда не повторились».

Справка ИА REGNUM :

6 апреля 2009 года в знак протеста против фальсификаций на прошедших 5 апреля парламентских выборах на улицы молдавской столицы вышли около 15 000 человек, преимущественно молодежи, к которым через несколько часов после начала акции присоединились лидеры оппозиции. По завершении протеста манифестанты мирно разошлись.

Однако 7 апреля в центре Кишинева собрались уже более 30 000 человек. Часть из них, в том числе лидеры оппозиции, протестовали на центральной площади, в то время как часть манифестантов находилась в сквере между зданиями президентуры и парламента страны. Впоследствии между группой агрессивно настроенных молодых людей и полицией начались столкновения, закончившиеся штурмом, разгромом и поджогом зданий парламента и президентуры. Над административными зданиями были водружены флаги ЕС и Румынии. Впоследствии было установлено, что водружение флагов осуществлялось в присутствии сотрудников полиции Молдавии, а источники в Службе информации и безопасности сообщили, что данные действия были организованы при участии сотрудников молдавских спецслужб.

В ночь на 8 апреля отряды спецназа МВД Молдавии взяли под контроль центр Кишинева и задержали находящихся в этот момент в центре города несколько сотен молодых людей, часть из которых подверглись пыткам. По разным данным, от 2 до 4 молодых человек считаются погибшими в результате событий 7−8 апреля в Кишиневе, предположительно в результате пыток со стороны представителей правоохранительных органов.

На последовавших в июле 2009 года повторных выборах «проевропейским» силам удалось отстранить от власти Партию коммунистов и создать Альянс за европейскую интеграцию. 5 апреля 2012 года парламент Молдавии принял решение объявить 7 апреля «Днем свободы», а участники протестов ежегодно чествуются молдавскими властями, выплачивающими им денежные компенсации.