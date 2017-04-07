Стокгольм, 7 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

По предварительным данным, в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма (Швеция) погибли три человека. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают шведские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре шведской столицы многотонный грузовик врезался в толпу людей. Территория в центре Стокгольма оцеплена правоохранительными органами.

Очевидцы сообщают, что машина въехала в толпу людей на огромной скорости и остановилась только после того, как врезалась в витрину одного из магазинов.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.