Ярославль, 7 апреля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области ищут хозяев для детских площадок, построенных по программе «Обустроим область к юбилею». Вопрос был поднят на заседании Общественной палаты города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городской Александр Амосов.

City-yaroslavl.ru Детская площадка в Заволжском районе Ярославля

В 2016 году во дворах Переславля было установлено несколько детских площадок. Финансировались работы по региональной программе «Обустроим область к юбилею». Со слов депутата Амосова, площадки установили не очень качественно: их плохо закрепили, не положили покрытие. Ситуация усугубляется тем, что содержанием этих площадок в городе никто не занимается.

«В бюджете Переславля не прописаны средства на содержание площадок. Кроме новых площадок, есть ещё площадки, подаренные городу в 2012 году политическими партиями. И у всех них нет, по сути, хозяина. Может даже площадки и находятся на балансе мэрии, но средства на их содержание не выделяются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Амосов.

По мнению депутата если не принять мер, то от площадок скоро ничего не останется. Он предложил либо изыскать средства в бюджете, либо, например, прикрепить площадки к муниципальным предприятиям, чтобы те содержали и ремонтировали их.

В областной программе «Решаем вместе» в 2017 году предусмотрено размещение в Переславле еще пяти детских площадок.

В Ярославле ситуация выглядит несколько лучше. При строительстве площадок оговаривают возможность передачи их в собственность близлежащих ТСЖ.

«В нашем районе таких 4 площадки. Три детские и одна спортивная. Последнюю передали на баланс в МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Ярославля». А остальные находятся на придомовых территориях и содержатся за счет средств ТСЖ. Площадки еще в собственность ТСЖ не передали, но при установке обговаривали с жильцами такую возможность», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по содержанию территорий администрации Кировского и Ленинского района Татьяна Смурыгина.

Такой способ решения проблемы содержания площадок ярославские власти считают оптимальным — за счёт бюджета площадки строятся, а заботиться о них должны сами жители.

«Сейчас мы передаем все детские городки в собственность ТСЖ, у которых они расположены. И, соответственно, после этого восстанавливать украденное или сломанное на площадках жильцы будут уже за свой счет. Так что жильцам ничего не остается, как более тщательно включиться в охрану своего имущества», — пояснил первый заместитель главы администрации Заволжского района Ярославля Валерий Шугаев.