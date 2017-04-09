Ватикан, 10 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Католическая пресса активно поднимает темы международной политики. Действительно, поводов для самого живого обсуждения — более чем достаточно: здесь и призыв в адрес Польши ввести войска на Украину, и рост популярности Марин Ле Пен, и острая российская тематика. Обзор прессы Ватикана и католических организаций приводит обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор католической прессы

Президент РФ Владимир Путин является основным источником новостей, догадок и выдающихся конспирологических открытий не только на Украине и в США. Теперь к ним присоединились польские журналисты, вслед за которыми шум поднимает местная католическая пресса. На одном из правых порталов, к примеру, смело разоблачается «рука Кремля», поселившаяся в польском интернете под видом одного христианского сайта (по мнению разоблачителя — псевдохристианского).

Причиной для возмущения нейтрализаторов «кремлевского заговора» послужил демонтаж памятника жертвам бандеровцев на кладбище города Перемышля, предположительно осуществленный по настоянию Ассоциации украинцев в Польше, с которой сотрудничает один из лидеров ветеранского клуба УПА (организация, запрещенная в РФ). Почему рассуждение о бандеровской акции сводится к пресловутому «Кремлю» — вопрос риторический.

Вообще же польская пресса старательно раскручивает тему кремлевских агентов на родной земле. О том, каким удобным инструментом пропаганды стал Путин, пишет краковское издание Polonia Christiana. Только за последний короткий период было брошено немало громких обвинений в адрес «российских агентов влияния», являющихся польскими политиками и журналистами. Давались даже ссылки на спецслужбы Венгрии, которые обнародовали списки крупных сайтов Польши, действующих по «кремлевской указке». Вскоре, однако, выяснилось, что «доклад венгерских спецслужб» создали организации, связанные с Соросом, известным своей подрывной деятельностью как в России, так и в Польше. Но к тому времени «нерукопожатные» польские порталы успели получить обвинения в яростном путинизме, который включает в себя даже борьбу с абортами.

Словом, всякая защита традиционных ценностей оказалась прочно связанной с Кремлем, который не хочет распространения ценностей либеральных.

Подробный обзор католической прессы читайте в статье: Польские католики возмутились из-за нападок на Путина

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