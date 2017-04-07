Севастополь, 7 апреля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Бурение скважин на разрушенном участке трассы Севастополь-Симферополь показало наличие пустого и рыхлого грунта на глубине около 11 метров, что может привести к дальнейшему движению грунта. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе осмотра участка трассы 7 апреля.

mko737g Оползень

«На глубине порядка 11 метров начинаются вертикальные пустоты высотой 20 сантиметров, а еще ниже — рыхлый грунт. Может произойти дальнейшее движение», — заявил Овсянников.

К четвергу 13 апреля эксперты должны вынести заключение по объему работ, которые должны быть проведены на разрушенном участке трассы, отметил он. «Полноценное движение мы планируем открыть к курортному сезону: либо объездное, либо восстановим дорогу», — добавил врио губернатора.

В настоящее время эксперты рассматривают варианты восстановления дорожного полотна путем устранения проблем с пустотами и рыхлым грунтом. Один из них заключается в изъятии рыхлого грунта и заполнении пустот щебнем и другими материалами, указал генеральный директор фирмы-подрядчика «ЛТК групп» Владимир Логвинченко.

Напомним, что правительство Севастополя признало разрушение оползнем участка трассы чрезвычайной ситуаций природного характера. Провалившийся участок трассы «Севастополь-Симферополь» отремонтирует крымская кампания «ЛТК-Групп».

На ремонт разрушенного участка дороги власти Севастополя выделили 70 млн рублей, ситуацию взяли на контроль в министерстве транспорта России. Движение транспорта на время восстановительных работ организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону города.