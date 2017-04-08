Москва, 8 апреля, 2017, 03:20 — ИА Регнум. В московское метро можно спускаться просто для эстетического удовольствия. Однако красота здесь — не только цель, но и средство. Какие послания передают человеку станции московского метрополитена, какие истории рассказывают их стены, — этому посвящена серия фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма». Погружение №11 вместе с постоянным автором ИА REGNUM Николаем Ивановым приводит нас на станцию «Краснопресненская Кольцевая».

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Главное украшение и смысловая точка станции — рельефы, изображающие развитие Революции от событий 1905 года к 1917-му. Внимательно приглядевшись к ним, безошибочно угадываешь мысль, заложенную авторами. Персонажи рельефов, посвященных 1905 году, — эмоциональны и подвижны. В них — вся стихийность восстания на Красной Пресне. На некоторых рельефах эффект усиливается разнонаправленностью движений участников, различным проявлением чувств — горя, гнева, боевого азарта, предающих настроение участников восстания 1905 года.

Отсутствие четкого плана, внутренней слаженности действий, излишняя роль стихии и эмоций — рельефы напоминают причины, которые привели к поражению восстания и последующей реакции.

По контрасту с картинами 1905 года, участники сцен 1917-го более военизированы (даже внешне), у них слаженные движения, они действуют скоординировано. Заметна их более сконцентрированная внутренняя сила, выделены фигуры народных организаторов. Здесь уже перед нами — не разрозненные яростные выступления, а продуманные организованные действия, которые приводят к победе. Не призыв к восстанию, не память ради памяти, а эту простую мысль вложили художники в серию украшающих станцию «Краснопресненская кольцевая» рельефов.

Обязательно посмотрите статью с обширной фотогалереей: Подземный дворец коммунизма: Станция «Краснопресненская Кольцевая»

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