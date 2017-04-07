Москва, 7 апреля, 2017, 16:30 — ИА Регнум.



Mil.ru ЗРК Панцирь -С1

Российские пункты базирования в Сирии круглосуточно защищены комплексами ПВО С-400, С-300 и «Панцирь-С1», сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Боевые расчеты российских систем противовоздушной обороны в Сирийской Арабской Республике несут дежурство в круглосуточном режиме», — уточнил Конашенков.

По информации официального представителя Минобороны, зенитно-ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» гарантированно защищают базу российской авиагруппы Хмеймим.

Еще одна группировка ПВО, включающая в себя ЗРС С-300 и ЗРПК «Панцирь-С1», защищает от воздушных и ракетных атак пункт материально-технического обеспечения российского флота в Тартусе.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года вооруженные силы США нанесли массированный ракетный удар, выпустив 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Аш-Шайрат. Власти США заявили, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, подробности и обстоятельства которой до сих пор не выяснены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года Минобороны РФ официально заявило о приостановке сотрудничества с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.