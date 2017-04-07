Челябинск, 7 апреля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Крупная партия суррогатного алкоголя изъята с двух складов, расположенных в черте Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южноуральского линейного управления МВД России.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Суррогатный алкоголь

Полицейскими обнаружено и изъято 105,6 тысяч бутылок «паленки», а также более 2 тысяч литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости. Стеклянная тара, в которую разлит суррогат, была оклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками оклеена поддельными федеральными специальными и акцизными марками. В результате проведенной экспертизе, часть партии суррогатного алкоголя признана опасной для здоровья людей.

Сотрудники полиции задокументировали факты поставок в регион поддельной спиртосодержащей продукции. Правоохранители установили причастных к совершению правонарушения. Таким образом, была пресечена деятельность одной организации по незаконному обороту контрафактной продукции.

Изъятая партия поддельной продукции оценена в 16 млн рублей. В настоящее время она передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

Следственный отдел Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Отметим, в регионе регулярно проводится акция «Алкоголь». Правоохранители изымают из оборота суррогатный алкоголь.

Напомним, в конце 2016 года всю Россию всколыхнула трагедия в Иркутске. В городе в ночь на 19 декабря 2016 года единовременно отравилось свыше 100 человек спиртосодержащим продуктом «Боярышник», более 75 погибло. Событие стало вторым по количеству смертей на постсоветском пространстве за всю постсоветскую историю.