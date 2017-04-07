Мурманск, 7 апреля, 2017, 16:26 — ИА Регнум.



Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец»

Сегодня военнослужащие Северного флота вспоминают моряков-подводников, погибших при исполнении воинского долга. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, в течение дня в гарнизонах проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

"С раннего утра в храмах гарнизонов подводников прошли памятные литии по погибшим морякам, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В подшефных школах были организованы уроки мужества».

По словам Серги, традиционно состоялись возложения цветов и венков в Заозёрске — пункте базирования АПЛ «Комсомолец» — у мемориала погибшим подводникам, в Мурманске у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», в Видяево — возле причала №8, от которого ушёл в последний поход АПРК «Курск», в Полярном — у памятника героям-подводникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В главной базе подводных сил флота — Гаджиево, моряки провели торжественный митинг и возложили цветы к памятнику «Подводникам ракетоносцев — наследникам боевой славы флота».

Напомним, атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. АПЛ относилась к 3-му поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекордные глубины погружения (1027 метров) и применения торпедного оружия.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.