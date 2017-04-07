Москва, 7 апреля, 2017, 16:25 — ИА Регнум.



Andrey Korzun Киевский вокзал

Экстренные службы проводят эвакуацию Киевского вокзала Москвы. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает Life со ссылкой на источник.

Сообщается, что в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о якобы заложенной на Киевском вокзале бомбе.

Все оперативные службы города выехали на место для проверки информации.

Все пассажиры и персонал вокзала были эвакуированы. В здании проводится обследование. Работают кинологи с собаками.

По неподтвержденным данным, в здании Киевского вокзала был обнаружен подозрительный предмет.