Калининград, 7 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Через три дня после вопроса Владимиру Путину о калининградских дольщиках «СУ-155» заявлено о завершении строительства последнего дома, брошенного группой компаний «СУ-155» в Калининграде.

Su155.ru Калининградский недострой от «СУ-155»

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что во время медиафорума Общероссийского народного фронта калининградский блогер Андрей Омельченко рассказал президенту о проблеме обманутых дольщиков строительной компании «СУ-155» и попросил главу государства взять эту проблему на контроль.

«Часть (домов) должна быть закончена в этом году, и всё должно быть исполнено в 2018 году, — подчеркнул президент. — Контроль мы соответствующим образом здесь обеспечим».

Сегодня, 7 апреля, пресс-служба банка «Российский капитал» (выбранного ответственным за завершение строительства жилых объектов, брошенных ГК «СУ-155». — ИА REGNUM ) сообщила, что накануне было получено заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации на многоэтажный дом в Калининграде, расположенный по адресу: ЖК «Новая Сельма», корпус № 2.

«Следующим этапом будет получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию, сейчас идет формирование пакета необходимых документов. Жильём будут обеспечены 105 участников долевого строительства», — уточнили в банке.

Всего в зоне ответственности банка по России находится 130 жилых многоквартирных домов, строительство 59-ти из них завершено в 2016 году.

В Калининграде АО СК «РосСтрой» (застройщик, входящий в ГК «СУ-155») не закончил строительство четырех жилых домов и магистральных сетей, обеспечивающих их эксплуатацию. Квартиры в этих домах купили более 500 участников долевого строительства.

На сегодняшний день в Калининграде введены в эксплуатацию три дома (№ 1, 3, 4) из четырех корпусов микрорайона «Новая Сельма». Корпус №2 закроет список недостроев «СУ-155» в российском эксклаве, подытожили в банке.