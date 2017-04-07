В России отзывают 276 автомобилей Mitsubishi Outlander
Москва, 7 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В России Mitsubishi отзывает 276 автомобилей модели Outlander, которые были реализованы дилерами с октября по февраль 2016 года, сообщение опубликовано на сайте Росстандарта.
Автомобили отзываются по причине плохой затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески. Болты могут быть плохо затянуты из-за попадания защитного покрытия под кронштейн рычага. В сервисных центрах у отозванных автомобилей должны будут проверить момент затяжки и в случае, если он будет ниже, чем указано в спецификации, то будет удален слой защитной мастики, а болты перетянуты с нужным моментом. Ремонт будет производиться для автовладельцев бесплатно.
Mitsubishi Outlander является бестселлером компании на российском рынке, по данным аналитического агентства «Автостат», за первый квартал 2017 года в России было продано 3842 экземпляра, это на 27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С 1 февраля 2017 года Mitsubishi начала продавать в России обновленную версию Outlander.