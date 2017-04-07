Москва, 7 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В России Mitsubishi отзывает 276 автомобилей модели Outlander, которые были реализованы дилерами с октября по февраль 2016 года, сообщение опубликовано на сайте Росстандарта.

IFCAR Mitsubishi Outlander

Автомобили отзываются по причине плохой затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески. Болты могут быть плохо затянуты из-за попадания защитного покрытия под кронштейн рычага. В сервисных центрах у отозванных автомобилей должны будут проверить момент затяжки и в случае, если он будет ниже, чем указано в спецификации, то будет удален слой защитной мастики, а болты перетянуты с нужным моментом. Ремонт будет производиться для автовладельцев бесплатно.

Mitsubishi Outlander является бестселлером компании на российском рынке, по данным аналитического агентства «Автостат», за первый квартал 2017 года в России было продано 3842 экземпляра, это на 27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С 1 февраля 2017 года Mitsubishi начала продавать в России обновленную версию Outlander.