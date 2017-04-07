Киев, 7 апреля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. До 70% жителей, которые проживают в «отдельных регионах Донбасса» (имеются ввиду территории ДНР и ЛНР) хотят вернуться на Украину. Об этом 7 апреля на пресс-конференции в Северодонецке (экс-Луганская область Украины, под контролем ВСУ) заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«Я не верю в военное решение этого конфликта. Но я верю, что дипломатическим способом мы добьемся того, что русские уйдут и украинцы, которые сегодня живут по обе стороны линии разграничения, воссоединятся. Тогда мы должны показать своей работой, и уровень жизни, и качество жизни резко вырастет. Ни у кого не будет сомнений. Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться на Украину. Да, у них есть страхи, их постоянно «зомбирует телевизионная путинская пропаганда». Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной», — сказал Аваков.

В этом контексте министр призвал Нацгвардию готовиться к возврату Донецка и Луганска.

«Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, все остальные должны быть готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории, и для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских. Мы обсуждали и серьезно говорили… как будем возвращаться в Донецк, как будем обустраивать там жизнь, как страховаться от рисков, которые будут возникать, как будем страховаться в Луганске от риска проникновения диверсантов, которые будут идти с ближайшей границы. Эти все вопросы мы серьезно обсуждаем, и они на повестке дня», — сказал Аваков.

Он также проинформировал, что на Украине силовые структуры были переведены на усиленный режим несения службы, в частности под усиленную охрану взяты стратегические объекты.

«У нас были усилены меры безопасности. И Национальная гвардия, и полиция по метрополитену и другим некоторым стратегическим объектам усилили охрану, в том числе по диппредставительствам. При охране метрополитена в Киеве обнаружили запрещенные вещи — ножи, автоматы и пулеметы. Это нормальная наша работа. Мы это делаем и будем делать. Другое дело, что мы никогда не застрахуемся от прямых актов агрессии — войны со стороны Российской Федерации, как это было в случае с взрывом на арсенале в Балаклее. Я думаю, что это предмет отдельного разговора. Думаю, об этом военная прокуратура скажет в ближайшие дни. Но, думаю, что наряду с другими актами агрессии, это прямой акт агрессии со стороны РФ», — отметил глава украинского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов ВСУ. Следствие рассматривало две версии возникновения чрезвычайной ситуации — диверсию и служебную халатность. В результате взрыва складов погибла одна женщина, пять человек получили ранения. При этом пять жилых домов было полностью разрушено, 265 зданий получило повреждения.

28 марта председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов оценил ущерб от взрыва складов в 220 млн грн. (8,1 млн долл). При этом он допускает, что сумма ущерба может возрасти до 300 млн грн. (11 млн долл.). «Окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами… Также от взрывов пострадали и сельхозпроизводители, ведь на их поля тоже попадали снаряды», — сказал Чернов.