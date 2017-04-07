Рига, 7 апреля, 2017, 15:27 — ИА Регнум. МИД Латвии поддерживает США в решении нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами страны, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс, сообщает портал Mixnews.lv.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Полная поддержка

По его словам, применение химического оружия, в чем США «бездоказательно» обвиняют Дамаск, является грубым нарушением международных норм: «Во-первых, использование химического оружия — это грубейшее нарушение норм международного права. На наш взгляд, удар США был пропорциональным действием для того, чтобы не допустить использовать химическое оружие».

Янсонс также подверг критике Совет Безопасности ООН, который, по мнению латвийского МИДа, не может запретить использование химоружия на официальном уровне. «Несмотря на то, что мировое сообщество осуждает использование химоружия, в том числе об этом не раз заявлял глава нашего ведомства, Эдгар Ринкевич, Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию, запрещающую использование такого оружие. Это решение откладывается, среди членов Совбеза нет единства в том, что такие действия надо осудить», — пояснил он.

Напомним, ракетный удар по базе «Шайрат» США нанесли в ночь на 7 апреля. Поводом для атаки, как объяснило американское руководство, стала неподтвержденная информация о том, что сирийская авиация якобы провела химатаку в провинции Идлиб, в ходе которой погибли мирные жители. Москва осудила действия США и заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по Сирии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 апреля заявил, что американский ракетный удар, вероятно, преследовал цель отвлечь внимание от действий террористов «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).