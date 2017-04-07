Москва, 7 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Москве в дни пасхальных праздников 9, 16, 23 и 25 апреля будут курсировать бесплатные автобусы 37-ми специальных маршрутов, сообщили в Могортрансе.

StockSnap Салон автобуса

«В каждый из праздничных дней будут курсировать до 1,1 тысячи транспортных средств, а в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля работа основных маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая будет продлена до 03:30», — рассказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Отметим, что проезд москвичей в ночь с 15 на 16 апреля будут обеспечивать и 11 постоянных ночных маршрутов, которые имеют остановки в центре города для удобной пересадки.

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Напомним, 9 апреля православные граждане празднуют Вербное воскресенье, 16 апреля — Пасху, 23 апреля — Красную горку и 25 апреля — Радоницу. Специальные бесплатные автобусы будут следовать к 17-ти основным городским и пригородным кладбищам.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по дате, но всегда приходится на воскресный день. В 2017 году жители России будут праздновать Пасху 16 апреля. По сложившейся традиции в день Пасхи люди посещают могилы родных.