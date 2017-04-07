Вашингтон, 7 апреля, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Американская компания Google будет использовать для проверки новостей специальные ресурсы, которые подтвердят достоверность или недостоверность обнародованной информации. Об этом сообщает The Verge.

Pixabay.com Google

«С сегодняшнего дня (7 апреля) Google будет предоставлять более насыщенную информацию с сайтов «проверки фактов», таких как PolitiFact и Snopes, — говорится в сообщении. — Эти ресурсы помогут пользователям проверить достоверность опубликованной информации».

Ожидается, что данное нововведение компании Google позволит привлечь внимание интернет-пользователей к организациям, специализирующимся на проверке достоверности информации.

Читайте также: Google углубляет партнерство с немецкой SAP

А также: Google Translate задействует нейросети для перевода на русский язык