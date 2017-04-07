Владикавказ, 7 апреля, 2017, 14:53 — ИА Регнум.



oscarwcastillo Горящий автомобиль

В Северной Осетии сегодня, 7 апреля, произошел взрыв в автомашине «Лада-Приора». Водитель погиб на месте, пишет «Лайф». Его пассажир доставлен в больницу города Моздок в тяжелом состоянии, у него диагностировали черепно-мозговую травму и ранения груди.

Факт подрыва автомашины, который произошел в поселке Калининский, подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Представители ведомства рассказали «Интерфаксу», что в результате взрыва пострадали два человека. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Личности пострадавших пока не установлены.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины взрыва, характер взрывного устройства и личности пострадавших.