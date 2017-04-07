Хельсинки, 7 апреля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Президент Башар Асад — главный виновник кризисной ситуации в Сирии. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя ракетный удар США по Сирии, сообщает национальный телерадиовещатель YLE сегодня, 7 апреля.

En.kremlin.ru Башар Асад

«В этой ситуации не оставляет сомнений, что аль-Асад является главным виновником того, что произошло в Сирии, как 4 апреля, так и сейчас», — считает Ниинистё. По его мнению, сейчас международное сообщество должно предпринять «какие-то шаги». «В ООН это уже обсуждалось, ещё до удара США, но согласия достигнуто не было. Возможно, в рамках ООН довольно сложно найти быстрые решения», — отметил финский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля Соединённые Штаты нанесли массированный ракетный удар по военному аэродрому сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс. Американские корабли в Средиземном море выпустили по цели 59 ракет «Томагавк». Причиной таких действий американцев послужила якобы предпринятая 4 апреля армией Сирии химическая атака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.