Сирия имеет право нанести ответный удар — Жириновский
Москва, 7 апреля, 2017, 14:38 — ИА Регнум.
Сирия имеет право нанести агрессору ответный удар, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Это прямая агрессия США против Сирии. Их никто туда не приглашал. Сирия имеет право нанести ответный удар», — уверен депутат Госдумы.
России, по мнению парламентария, следует закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400.
«Подвести туда часть Черноморского и Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим антиправительственным силам», — перечислил Жириновский.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудары по военной базе в Сирии — 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС.
Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.