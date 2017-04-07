Москва, 7 апреля, 2017, 14:38 — ИА Регнум.

Сирия имеет право нанести агрессору ответный удар, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Владимир Жириновский

«Это прямая агрессия США против Сирии. Их никто туда не приглашал. Сирия имеет право нанести ответный удар», — уверен депутат Госдумы.

России, по мнению парламентария, следует закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400.

«Подвести туда часть Черноморского и Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим антиправительственным силам», — перечислил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудары по военной базе в Сирии — 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС.

Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.