Саратов, 7 апреля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Центр Саратова убирают в спешном порядке. 8 апреля в городе пройдет военно-патриотический митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, а также против терроризма в поддержку жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт. В этот день на новой пешеходной зоне на улице Волжской состоится большая культурно-спортивная развлекательная программа «Мы — первые!», посвящённая 56-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба Волжской администрации Идет уборка исторического центра Саратова, улица Челюскинцев

Пресс-служба Волжской администрации На улице Московской подкрашивают фасады старинных зданий

Организатором патриотического митинга, который пройдет в 10:00 у консерватории, выступило региональное отделение «Боевого братства». В акции примут участие ветеранские, патриотические, молодежные и другие общественные объединения.

«Мы против террора. Нас не запугать, нашу страну не сбить с избранного пути. И я уверен, дорогие саратовцы и жители всех городов и сел Саратовской области, что в этот день мы покажем наше единение, нашу несгибаемую волю и твердость характера», — заявил председатель реготделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов.

Пресс-служба Волжской администрации Город спешно готовят к предстоящим массовым мероприятиям

8 апреля в 11:00 впервые на новой пешеходной зоне на улице Волжской состоится большая культурно-спортивная развлекательная программа «Мы — первые!», посвящённая 56-летию первого полёта человека в космос. С 12:00 от ретро-трамвая стартует фото-квест «Космос рядом» — пешая командная игра, связанная с темой космоса и с биографией Юрия Гагарина. А вечером, в 19:00 в рамках Дня космонавтики на Театральной площади состоится праздничный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей Саратова. В 20:00 начнется «космическая» дискотека с флешмобом «Саратов. Космос. Гагарин». Завершит торжества в 21:00 праздничный фейерверк.

Пресс-служба Волжской администрации На пешеходной улице Волжской пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В Саратове начались традиционные весенние работы по благоустройству. Городские власти опубликовали приглашение принять участие в общегородском субботнике 8 апреля.

«Призываем вас внести свой вклад в обновление нашего общего дома, принять самое активное участие в санитарной очистке городской территории в рамках общегородского субботника. В первую очередь необходимо провести очистку тротуаров и дорог от мусора, накопившегося за зиму. Нужно восстановить ограждения, побелить деревья, очистить зеленые насаждения от оставшихся с прошлого года веток и опавшей листвы. Провести работы по уборке придомовых территорий, ликвидации несанкционированных свалок, очистке газонов и клумб», — говорится в обращении городского руководства.