Киев, 7 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Долой москалей!

Взрывы в Балаклее — это «акт агрессии со стороны России», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

По словам министра, пожар на крупнейшем складе Украины — однозначно «российская агрессия».

«Мы никогда не застрахуемся от прямых актов агрессии войны со стороны Российской Федерации — как это было в случае, когда речь идет о взрывах на арсенале в Балаклее», — заявил Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области в городе Балаклея в ночь на 23 марта загорелся крупнейший арсенал Украины. Причиной пожара стали взрывы боеприпасов, по предположению СБУ, артиллерийских снарядов 152 мм калибра.

Во время инцидента спасатели эвакуировали местных жителей в радиусе 10 км от очага возгорания, в радиусе 40 км были запрещены любые полеты. Площадь склада занимает 368 гектар, всего в нем хранится 138 тыс. тонн боеприпасов.

Тушить возгорание помогли представители НАТО, в результате 24 марта пожар был локализован. Согласно последним данным, после происшествия уцелела только треть боеприпасов.

Ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщал, что из 220 многоэтажных домов в Балаклее были повреждены осколками и огнем 117 зданий, среди остальных строений пострадали 503 частных дома, два детских сада, две школы, одна больница и одна библиотека.

На данный момент жители Балаклеи и близлежащих населенных пунктов вернулись в свои дома, а взрывоопасная зона вокруг города уменьшена до 500 метров.

СБУ сообщило, что взрыв произошел в результате «диверсии, совершенной гражданскими лицами при помощи беспилотного летательного устройства».