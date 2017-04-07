Йоханнесбург, ЮАР, 7 апреля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге вспыхнули акции протеста, более 30 тыс. человек вышли на улицы города, требуя отставки президента страны Джейкоба Зумы, сообщает Reuters.

World Economic Forum Джейкоб Зума

Органы правопорядка открыли огонь по протестующим резиновыми пулями, также был применен слезоточивый газ. В результате ранения получили два человека, мужчина и женщина.

Причиной протестов стала отставка министра финансов ЮАР Правина Гордана, которая вызвала разногласия в правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).

На демонстрацию протеста вышли сторонники двух партий: «Демократический альянс» (ДА) и АНК. Полиция стремилась предотвратить столкновения между двумя партиями.

Зума поддержал одну из демонстраций протеста, подчеркнув, что они имеют на это законное право.

Напомним, противостояние внутри правящей партии обострилось в октябре 2016 года, когда министр финансов страны Правин Гордан был обвинен в коррупции. По мнению аналитиков, президент страны Джейкоб Зума опасался большого влияние Правина, который мог стать его преемником.