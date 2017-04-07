Москва, 7 апреля, 2017, 14:26 — ИА Регнум.



geralt Сигареты

В Москве и Московской области сотрудниками главного управления на транспорте МВД России обнаружено два цеха производству контрафактной табачной продукции, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в этих цехах находились станки для изготовления сигарет и папирос. Маркировка готовой продукции поддельными акцизными марками осуществлялась в подпольном цеху, расположенном в Москве.

Оперативниками изъято более 4 тысяч 800 коробок готовой продукции, свыше 10 тонн табачного сырья и табачных материалов, а также 500 тысяч поддельных акцизных марок.

Установлено, что готовая контрафактные сигареты перевозилась железнодорожным и автомобильным транспортом более чем в 40 регионов страны.

В целом российскому бюджету был нанесен ущерб в размере 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором предложил создать единого регулятора по контролю за оборотом алкоголя и табака. Новое ведомство может быть создано на базе Росалкогольрегулирования.

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