Душанбе, 7 апреля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Душанбе и Ташкент согласовали все пункты межправительственного сообщения об авиасообщении. Работа над окончательным вариантом документа завершилась накануне вечером в узбекской столице, сообщает сегодня, 7 апреля, радио «Озоди» со ссылкой на заместителя Министерства транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзоду.

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Он отметил также, что соглашение теперь должны одобрить председатели правительств двух стран.

Очередной первый регулярный рейс из Ташкента в Душанбе намечен на 11 апреля, и выполнит его компания «Узбекские авиалинии». Что же касается полетов таджикского перевозчика «Сомон Эйр», то ему было предложено подать все необходимые документы для полетов в Ташкент в кратчайшие сроки.

Напомним, о возобновлении прямого авиасообщения между столицами Таджикистана и Узбекистана, прерванного еще 25 лет назад, стороны договорились в ноябре 2016 года. 10 февраля 2017 года состоялся «технический» рейс «Сомон Эйр» из Душанбе в узбекскую столицу, первыми пассажирами стали представители авиавластей страны, журналисты и рядовые пассажиры.

Первый регулярный рейс должен был состояться 20 февраля. Однако в последний момент узбекская сторона отказала таджикской авиакомпании в совершении рейса, сославшись на требования безопасности. Как оказалось, Таджикистан несвоевременно подал запрос на полет. Не состоялся и рейс, назначенный на 23 февраля. В результате своей должности лишился коммерческий директор «Сомон Эйр».

Следующий «первый регулярный» должна была совершить «Узбекские авиалинии», но и этот рейс был отменен. На этот раз из-за нераспроданных билетов. Причина проста — билеты за 2,5-часовой перелет обойдутся пассажирам в сумму около $140 (7,9 тыс. рублей).