Москва, 7 апреля, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Количество авиарейсов из Екатеринбурга в Астану будет увеличено. Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцова, казахстанская авиакомпания Air Astana с 1 июня 2017 года открывает ежедневные рейсы между Екатеринбургом и Астаной.

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«Теперь в столицу Казахстана можно будет улететь ежедневно, по вторникам, четвергам и субботам в 11:05, в остальные дни — в 16:35. Рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Embraer-190 вместимостью 97 мест (9 мест в бизнес-класса и 88 мест в эконом-классе). Запуск ежедневного рейса из Кольцово в Астану позволит туристам планировать и сложные маршруты с удобной стыковкой через столицу Казахстана», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба аэропорта Жуковский, расположенного в Московской области, уведомляет, что с 6 июня 2017 года открывается новый рейс по маршруту Жуковский-Астана-Жуковский.

«Аэропорт Жуковский начинает сотрудничество с авиакомпанией Республики Казахстан SCAT Airlines. Регулярные рейсы по маршруту Жуковский-Астана-Жуковский будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Жуковского будут осуществляться в дневное время на комфортабельных лайнерах Boeing 737−500», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, год назад между авиационными службами России и Казахстана возник небольшой конфликт. Как сообщало тогда ИА REGNUM, 26 марта 2016 года российская компания «Аэрофлот» распространила заявление, согласно которому казахстанские воздушные чиновники не предоставили авиакомпании необходимую разрешительную документацию на выполнение полетов по летнему расписанию. В связи с этим, заявили в «Аэрофлоте», все полеты в Казахстан приостанавливаются.

В тот же день казахстанская авиакомпания Air Astana распространила информацию о том, что ее рейсы в Москву находятся под угрозой срыва.

«Рейсы авиакомпании в Москву могут быть сорваны с 27 марта 2016 года в связи с отказом в выдаче разрешений на пролёт российскими авиационными властями. О незаконности отказа говорит тот факт, что разрешения на пролет в другие города РФ были получены. Ситуация с разрешениями сложилась по вине «Аэрофлота», который несвоевременно подал заявку на регистрацию, поэтому не может получить разрешение на полеты в Казахстан. В то же время все российские авиакомпании, своевременно подавшие заявки, получили все разрешения без ограничений», — говорилось в заявлении казахстанской компании.

27 марта стало известно, что самая крупная российская авиакомпания с государственным участием возобновляет полеты в Казахстан. Как сообщила пресс-служба «Аэрофлота», авиакомпания получила разрешение на полеты в Казахстан от Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В связи с этим все полеты в республики возобновляются.

«Все рейсы, запланированные на 27 марта 2016 года, будут выполнены согласно ранее опубликованному расписанию», — говорилось в сообщении авиакомпании.

28 марта Air Astana отчиталась, что разрешение на выполнение рейсов в Москву ею также получено.

«АО «Эйр Астана» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Москву со стороны Росавиации в ночь на 27 марта 2016 года, в 03:12, за 3 часа до выполнения первого рейса весенне-летней навигации. Теперь рейсы выполняются по расписанию», — проинформировала авиакомпания.

Компания сообщила также, что был урегулирован вопрос по полетам российского «Аэрофлота» в такие города Казахстана, как Актау, Актюбинск, Алма-Ата, Астана, Атырау, Караганда и Чимкент.

Однако при этом в компании отметили, что остался нерешенным вопрос прямых рейсов казахстанского перевозчика по новому маршруту — из Астаны в Улан-Батор с пролетом 300 км над территорией России. Вице-президент по корпоративным коммуникациям «Эйр Астаны» Белла Тормышева пояснила, часть этого маршрута на 300 километров проходит через территорию России, и это дает основание российской стороне требовать от казахстанского авиаперевозчика оплаты роялти как за пользование системой Транссибирских маршрутов.

19 мая 2016 года «Эйр Астана» отменила ранее анонсированный рейс в Улан-Батор по решению монгольской стороны.

7 марта 2017 года Министерство по инвестициям и развитию Казахстана сообщило, что авиакомпаниям страны было предоставлено право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов.

«На основе сложившегося двустороннего партнерского сотрудничества, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства Российской Федерации. По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что, помимо этого, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алма-Ата-Байконур.

Договоренность Казахстана и России закреплена «путем обмена письмами».