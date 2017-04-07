Симферополь, 7 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. К Крыму намерены раз и навсегда решить проблему мусора. Вопрос обсуждался 6 апреля на рабочей встрече в правительстве республики 6 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма.

WaltiGoehner Мусор

«В рамках года экологии, выполняя поручение президента Российской Федерации, мы с вами обязаны навести порядок. Вы должны ликвидировать весь мусор, который захламил наши города и, в первую очередь, столицу Республики Крым. Ситуация неприемлемая», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно данным, которые привел на встрече глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, сегодня только около половины юридических лиц, работающих на территории города, имеют договоры о вывозе ТБО.

Аксенов подчеркнул, что договоры эти должны иметь все юридические лица, и поручил установить заключение договора на вывоз ТБО в качестве обязательного условия при выдаче разрешения на работу нестационарных торговых объектов.

Также сложная ситуация сложилась и с вызовом мусора из частного сектора. В Симферополе действует программа «Контейнер в каждый двор», которой охвачено около трех тысяч дворов — а всего их 24 тысячи. Еще одна существенная часть проблемы — захламление парков и скверов.

«Гагаринский парк замусорен, не выполняются элементарные вещи. Могли бы вывести людей один раз на субботник, хотя в рабочем режиме, думаю, там достаточно служб, которые могут пройти и пособирать пакеты. Посмотрите, как замусорен парк за территорией ГУП РК «Крымтроллейбус», — обратил внимание Аксенов. — Передайте коллегам, что по выходным лично буду инспектировать парки и вызывать всех на работу».

«До 1 мая город должен блестеть, и потом эта чистота должна постоянно поддерживаться. Необходимы нормативные акты с точки зрения усиления ответственности за случаи, когда мусор высыпают в лесопосадках, сваливают в баки, а компании не выполняют свои обязательства по вывозу на полигоны ТБО», — добавил глава Крыма. Глава Крыма поручил также привести в порядок и основные магистрали Крыма — Ялтинскую трассу.