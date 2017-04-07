Москва, 7 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. С 1 июня 2017 года частично изменится расписание движения высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили в РЖД.

Sergey Korovkin 84 Скоростной электропоезд Сапсан

Согласно новому графику движения, поезда «Сапсан» будут курсировать на 5 минут быстрее. Сокращение времени хода зависит от составности поездов и количества остановок в пути следования.

Минимальное время в пути следования поездов «Сапсан» составит 3 часа 35 минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, на долю поездов «Сапсан» приходится более половины пассажиропотока на линии Санкт-Петербург — Москва. Занятость мест в высокоскоростных поездах приближается к 100%.

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует 13 пар поездов «Сапсан» (в том числе три пары сдвоенных) и 15 пар по выходным дням.