Информация о перекрытии Садового кольца не подтвердилась
Москва, 7 апреля, 2017, 14:04 — ИА Регнум.
A.Savin
Садовое кольцо у пересечения с Новым Арбатом
Информация СМИ о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов якобы перекрыли Садовое кольцо, не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.
«Мы наблюдаем, что автомобили движутся в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в российской столице полицейские перекрыли внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. Кроме того, выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц якобы также был заблокирован.
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