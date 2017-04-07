Москва, 7 апреля, 2017, 14:04 — ИА Регнум.



A.Savin Садовое кольцо у пересечения с Новым Арбатом

Информация СМИ о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов якобы перекрыли Садовое кольцо, не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.

«Мы наблюдаем, что автомобили движутся в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в российской столице полицейские перекрыли внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. Кроме того, выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц якобы также был заблокирован.

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