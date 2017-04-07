Астраханская область, 16 июля, 2003, 15:07 — ИА Регнум. 14 июля в редакции газеты "Московский комсомолец в Астрахани" был произведен обыск в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли два жестких диска из системных блоков редакционных компьютеров.

Как стало известно, обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой по ст. 129 ч. 2 УК РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации". А поводом для возбуждения уголовного дела послужил ряд материалов газеты, публикуемых в рубрике "Рейтинг слухов" и посвященных деятельности председателя астраханского областного суда Жумабая Рамазанова, сообщило РИА "Аверс". Так как публикации в этой рубрике безымянные, а "Редакция МК в Астрахани" предупреждает: за несовпадение слухов и действительности, ответственность несет действительность", то сотрудники правоохранительных органов рассчитывают, что архивы газеты, сохраненные на тех самых жестких дисках позволят им узнать источник и авторов этих "слухов".

Как сообщили участники событий, во время обыска оператора телекомпании "АТК"(она располагается в одном здании с редакцией "МК в Астрахани", который как истинный профессионал не мог упустить подобный сюжет, сотрудники правоохранительных органов "попросили" удалиться, в результате чего и оператор, и камера получили "повреждения различной степени тяжести".

15 июля на встрече главы УВД Астраханской области с журналистами, Владимир Хватков попросил редактора газеты "МК в Астрахани" изложить свои претензии в письменном виде, а также пообещал, что будет держать этот вопрос на контроле.