Ставрополь, 7 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум.



angie3888 Конопля

В Ставропольском крае полицейский подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, страж порядка предположительно намеренно избавился от улик для уголовного дела об обороте наркотиков.

По данным следствия, старший оперуполномоченный отдела госнаркоконтроля МВД России по Курскому району получил для доследственной проверки материал по факту обнаружения и изъятия растений конопли из автомобиля задержанного сотрудниками ДПС.

Полицейский предположительно подменил содержимое пакета с коноплей на полынь и направил на проведение экспертизы. На основании результатов этой экспертизы он вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков на основании якобы отсутствия события преступления.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что в отношении полицейского проведена служебная проверка. Его дальнейшая судьба в правоохранительной системе будет решаться после вынесения решения суда.

Напомним, недавно на Ставрополье началось расследование громкого уголовного дела по той же статье «Превышение должностных полномочий». В Предгорном районе 19 марта 2017 года сотрудники полиции до смерти избили водителя BMW 528i, которого пытались остановить за нарушения правил дорожного движения.

Водитель попытался скрыться, но вскоре был настигнут полицейскими, двое из которых избили водителя до смерти, а другие двое несколько раз ударили пассажира.

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Арестованы ставропольские полицейские, подозреваемые в убийстве водителя

Двое инспекторов ДПС Пятигорска подозреваются по статье «Убийство» (они арестованы), еще двое — по статье «Превышение должностных полномочий» (один из них помещен под домашний арест).

После инцидента в отделе МВД Пятигорска прошла «чистка кадров», в результате которой шесть сотрудников были уволены по отрицательным мотивам, еще 10 руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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