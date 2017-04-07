Ярославль, 7 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подключился к проверке обстоятельств гибели двух детей на пожаре в Тутаеве. Об этом он сам рассказал ИА REGNUM.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

«Мы истребовали материалы у всех органов профилактики, в том числе органов опеки, потому что семья стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мы изучим, надлежащим ли образом органы профилактики исполняли свои обязанности, чтобы такая страшная трагедия больше не повторилась», — пояснил Крупин.

Он уточнил, что прежде всего «это работа правоохранительных органов» и отметил, что «мы работаем параллельно».

Пожар, в результате которого погибли две сестры 2012 и 2014 годов рождения, произошел в квартире дома на улице Моторостроителей в Тутаеве 5 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время задержана мать девочек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области. По версии следствия, она утром на весь день вышла из дома, оставив детей одних. Перед этим она постоянно курила, и, согласно одной из версий, бросила непотушенный окурок сигареты в захламленной различными предметами комнате. Предполагается, что это и стало причиной пожара.

Изначально следствие подозревало в случившемся сожителя женщины. Однако затем выяснилось, что с октября 2016 года он не проживал с ней и постоянно находился в Переславле-Залесском, а в Тутаев не приезжал.

Мать погибших, как пояснили в СУ СКР, «при допросе намеренно попыталась ввести следствие в заблуждение». В частности, она рассказала, что в последнее время постоянно проживала с мужчиной, он курил и вследствие его неосторожных действий возник пожар. Мужчина из СМИ узнал, что его подозревают в причастности к гибели детей, после чего самостоятельно обратился в правоохранительные органы и дал показания.

Следствие тем временем попросило местную администрацию предоставить помощь родственникам погибших девочек в организации их похорон.